ДТЭК: На Киевщине, Днепропетровщине и Донетчине экстренные отключения

Из-за очередной массированной атаки РФ на объекты критической инфраструктуры в Киевской, Днепропетровской и Донецкой областях сейчас применены экстренные отключения, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщили в ДТЭК.

Графики стабилизационных отключений пока не действуют.

"Просим набраться терпения и сохранять спокойствие. Мы вернемся к стабилизационным графикам, как только ситуация в энергосистеме стабилизируется" , - добавили в компании.

В то же время глава Киевской ОГА Алексей Кулеба заявил, что в Киевской области есть попадание в объект энергетической инфраструктуры.

"В регионе продолжаются экстренные отключения. Без электричества сейчас около 40% абонентов", - подчеркнул он.

Напомним:

В результате восьмой массированной ракетной атаки в понедельник, 5 декабря, есть попадание в объекты критической инфраструктуры, вводятся экстренные отключения электроэнергии.