Данилов: Ракета, которая упала в Молдове, имела отношение к РФ

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ракета, которая упала на территории Молдовы, «точно имела отношение к РФ», сообщает Новое время.

"Я не будут говорить, что происходило на территории Польши. Но то, что происходило в Молдове — это точно ракета, которая имеет отношение к РФ" , — сказал он в эфире телемарафона.

Данилов добавил, что оккупанты используют устаревшие ракеты, которые не являются высокоточным оружием.

"Если они появились в один год со мной, тогда что я могу сделать. У них нет современных ракет, которые могли бы совершенно иначе наносить нам вред" , — сказал Данилов.

В Молдове в районе приграничного города Бричаны упала ракета во время российского массированного обстрела Украины в понедельник, 5 декабря. Местная полиция не уточняла, кому принадлежала упавшая ракета.

15 ноября во время массированной воздушной атаки РФ на гражданскую инфраструктуру Украины на территории села Пшеводув в Люблинском воеводстве Польши упала ракета, погибли два человека.

Президент Польши Анджей Дуда сказал, что в инциденте с падением ракеты на территории Польши нет признаков умышленного нападения и что ракета могла принадлежать украинским ПВО.