Белый дом: Сегодняшние удары РФ по Украине – это напоминание о жестокости Путина

Сегодняшние российские удары по Украине являются напоминанием о жестокости президента России Владимира Путина, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби, сообщает The Gurdian.

"Последние ракетные удары со стороны России – это очередное напоминание миру о жестокости президента России Путина" , - отметил Кирби.

По его словам, ограничение цен на российскую нефть не должно оказать долгосрочного влияния на мировые цены на энергоносители.

Ранее сообщалось, что украинские силы в ходе российской ракетной атаки 5 декабря сбили порядка 60 из более 70 ракет.

Также напомним, что ракеты попали в энергетические объекты в трех областях, что привело к очередным аварийным отключениям.