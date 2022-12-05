ОВА: Россияне нанесли вред мужскому монастырю в Сумской области

Глинская пустынь пострадала 5 декабря от российских обстрелов Сумской области из РСЗО, на территории мужского монастыря пострадали коровы, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"Глинская пустынь пострадала сегодня от российских обстрелов. Это Шалыгинская община. На приграничье враг направил 15 снарядов из реактивной системы залпового огня.

"Прилеты" были на территории мужского монастыря. В результате обстрела повреждены админздание и хозяйственные постройки. Там от осколков погибли две коровы, еще трое животных ранены. Люди уцелели".