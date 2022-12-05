В "Укрэнерго" ответили, когда стабилизируют пострадавшую от ударов энергосистему

После ракетных ударов 5 декабря 2022 года украинскую энергетическую систему могут стабилизировать в течение одного-двух дней, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление главы "Укрнерго" Владимира Кудрицкого на телемарафоне.

По его словам, сегодняшняя атака значительно повредила электростанции и подстанции, которые являются частью магистральной сети. В связи с этим аварийные отключения будут, пока остановленные энергоблоки будут набирать мощность.

"Это стандартный технологический процесс, который мы наблюдали не раз после массированных атак, когда день-два нужны для того, чтобы восстановить уровень производства в системе. После этого ожидаем, что ситуация стабилизируется, и будем возвращаться постепенно к нормальному функционированию, как это сейчас возможно в этих условиях" , - добавил Кудрицкий.

Напомним, ранее сообщалось, что после сегодняшних ударов самая сложная ситуация со светом в центральных регионах Украины, а также в Одесской, Запорожской и Харьковской областях.

Средства ПВО сбили порядка 60 из более 70 выпущенных российских ракет.