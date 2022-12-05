Резников связался с главой Пентагона после массированного обстрела Россией

Глава Минобороны Украины Алексей Резников связался с министром обороны США Ллоидом Остином после массированного обстрела Россией критической инфраструктуры Украины. Министры обсудили шаги по усилению украинской ПВО, сообщает Новое время.

В Twitter Резников поблагодарил Остина, который искренне беспокоится о ситуации в Украине.

"Во время нашего телефонного разговора сегодня, сразу после массированного ракетного удара России, мы обсудили дальнейшие шаги по усилению украинской противовоздушной обороны. Спасибо США за вашу постоянную поддержку" , — пишет министр.

В понедельник, 5 декабря, Россия совершила новую ракетную атаку по Украине. В Воздушных силах сообщили, что Украине удалось сбить более 60 ракет из более чем 70, которые выпустила Россия.

В результате повреждений инфраструктуры Укрэнерго ввела аварийные отключения электричества по всей территории Украины.