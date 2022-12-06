Погода в Украине на 6 декабря: Мокрый снег, дождь и гололед

Сегодня, 6 декабря, на западе Украины ожидаются осадки в виде мокрого снега с дождем, местами гололед. Температура в Киеве около 3° мороза﻿. Об этом говорится в сообщении Украинского гидрометцентра, сообщает Деловая столица.

"В западных областях облачно; ночью без осадков, днем мокрый снег и дождь, местами гололедица; температура ночью 0-5° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла" , — пишут синоптики.

На остальной территории переменная облачность; без осадков; температура ночью 6-11° мороза, в восточных областях до 14° мороза, на юге страны 3-8° мороза, днем от 4° мороза до 1° тепла, на юге Одесщины 2-7° тепла.

В западных и северных областях на дорогах местами гололед. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, в юго-восточной части местами порывы 15-18 м/с.

В Киевской области без осадков. На дорогах местами гололед. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура по области ночью 6-11° мороза, днем 1-4° мороза; в Киеве ночью 9-11° мороза, днем 2-4° мороза.