В российском Курске произошел взрыв на аэродроме
В Курске (Российская Федерация) в районе аэродрома ночью во вторник, 6 декабря, произошел взрыв с последующим пожаром. Горящий нефтенакопитель пытаются потушить пожарные службы. Власти региона сообщают об атаке беспилотника, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.
"В результате атаки беспилотника в районе курского аэродрома загорелся нефтенакопитель", - говорится в заявлении чиновника.
Также отмечается, что в результате происшествия пострадавших нет.
Губернатор добавил, что пожар локализуется, и на месте работают "все спецслужбы".