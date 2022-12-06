В российском Курске произошел взрыв на аэродроме

В Курске (Российская Федерация) в районе аэродрома ночью во вторник, 6 декабря, произошел взрыв с последующим пожаром. Горящий нефтенакопитель пытаются потушить пожарные службы. Власти региона сообщают об атаке беспилотника, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

"В результате атаки беспилотника в районе курского аэродрома загорелся нефтенакопитель" , - говорится в заявлении чиновника.

Также отмечается, что в результате происшествия пострадавших нет.

Губернатор добавил, что пожар локализуется, и на месте работают "все спецслужбы".