УЗ предупреждает о задержке поездов: какие больше всего опаздывают
В Украине сегодня, 6 декабря с задержкой двигаются 15 поездов. Некоторые опаздывают на четыре часа, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.
"Имеем напряжение на всех участках, поэтому "вытягиваем" вчерашние опоздания и возвращаемся к графику. Сейчас 15 поездов задерживаются более чем на полчаса", - говорится в сообщении.
По информации перевозчика, наибольшую задержку:
- №191/192 Одесса - Краматорск (+3 ч 59 мин);
- №91/92 Одесса - Харьков (+3 ч 59 мин);
- №101/102 Херсон - Киев (+1 ч 50 мин);
- №25/26 Одесса - Рахов (+1 ч. 02 мин).
"Пассажирам, прибывшим ночью (в частности из краматорского рейса в Киев) организована развозка автобусом по городу, пересадки на ближайшие удобные рейсы и удобное ожидание в теплой "Крепости несокрушимости", - добавляют в УЗ.