УЗ предупреждает о задержке поездов: какие больше всего опаздывают

В Украине сегодня, 6 декабря с задержкой двигаются 15 поездов. Некоторые опаздывают на четыре часа, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

"Имеем напряжение на всех участках, поэтому "вытягиваем" вчерашние опоздания и возвращаемся к графику. Сейчас 15 поездов задерживаются более чем на полчаса" , - говорится в сообщении.

По информации перевозчика, наибольшую задержку:

№191/192 Одесса - Краматорск (+3 ч 59 мин);

№91/92 Одесса - Харьков (+3 ч 59 мин);

№101/102 Херсон - Киев (+1 ч 50 мин);

№25/26 Одесса - Рахов (+1 ч. 02 мин).