В Кремле снова заговорили о необходимости "долгосрочного мира"

В Кремле снова заговорили о необходимости "долгосрочного мира"
Фото: Wikipedia

Спикер российского президента Дмитрий Песков заявил, что в России не видят перспектив переговоров с Украиной и стремятся достичь "целей спецоперации", но при этом оккупанты хотят "долгосрочного мира". Об этом сообщило российское издание "РИА Новости﻿".

"Перспектив переговоров по Украине сейчас не видим, для разрешения ситуации должны быть достигнуты цели российской спецоперации...
То, что итогом происходящего должен стать справедливый и долгосрочный мир - с этим можно согласиться. Что касается перспектив переговоров, то мы их не видим сейчас", - заявил Песков.

Ранее о необходимости переговоров также заявлял руководитель Беларуси Олександр Лукашенко.

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