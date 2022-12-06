В Кремле снова заговорили о необходимости "долгосрочного мира"
Спикер российского президента Дмитрий Песков заявил, что в России не видят перспектив переговоров с Украиной и стремятся достичь "целей спецоперации", но при этом оккупанты хотят "долгосрочного мира". Об этом сообщило российское издание "РИА Новости".
"Перспектив переговоров по Украине сейчас не видим, для разрешения ситуации должны быть достигнуты цели российской спецоперации...
То, что итогом происходящего должен стать справедливый и долгосрочный мир - с этим можно согласиться. Что касается перспектив переговоров, то мы их не видим сейчас", - заявил Песков.
Ранее о необходимости переговоров также заявлял руководитель Беларуси Олександр Лукашенко.