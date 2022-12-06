В Кремле снова заговорили о необходимости "долгосрочного мира"

Спикер российского президента Дмитрий Песков заявил, что в России не видят перспектив переговоров с Украиной и стремятся достичь "целей спецоперации", но при этом оккупанты хотят "долгосрочного мира". Об этом сообщило российское издание "РИА Новости﻿".

"Перспектив переговоров по Украине сейчас не видим, для разрешения ситуации должны быть достигнуты цели российской спецоперации...

То, что итогом происходящего должен стать справедливый и долгосрочный мир - с этим можно согласиться. Что касается перспектив переговоров, то мы их не видим сейчас" , - заявил Песков.

Ранее о необходимости переговоров также заявлял руководитель Беларуси Олександр Лукашенко.