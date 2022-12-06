ОП: Украина вернула из плена 60 военных и тела 49 погибших

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил﻿ об очередном обмене пленными в формате "60 на 60" - в Украину возвращаются воины вооруженных сил, нацгвардии и ГПСУ.

"В День ВСУ домой возвращаются 60 воинов вооруженных сил, нацгвардии, ГПСУ - 58 мужчин и две женщины, 15 офицеров и 45 рядовых и сержантов" , - сообщил глава ОП.

Также на свободную территорию Украины удалось вернуть тела 49 погибших украинских защитников. Об этом сообщило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий

"Сегодня (6 декабря - ред.) состоялась очередная передача тел героев - в Украину вернули 49 погибших" , - заявили в Минреинтеграции.

Уполномоченный по пропавшим без вести Олег Котенко рассказал, что его офис совместно с силовыми структурами делает все возможное, чтобы вернуть как можно больше тел.

"Постоянно продолжаются работы по отработке локаций, где вероятно находятся погибшие бойцы" , - сообщил чиновник.

Всего с начала работы Котенко из пропавших без вести удалось вернуть домой тела 827 защитников, которые отдали свою жизнь за Украину.