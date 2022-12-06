Бюджет не получил средства национализированных в мае российских банков

В государственный бюджет не поступали средства от изъятых в Украине объектов права собственности РФ и ее резидентов, в том числе от национализации корпоративных прав и финансовых активов у украинских дочерних компаний "Сбербанка" и "Веб.РФ".﻿ Об этом говорится в ответе Государственной казначейской службы Украины на запрос аналитиков Trap Aggressor, сообщает Экономическая правда.

"Приказом МФУ № 11 (Министерство финансов Украины – ред) предусмотрен код классификации доходов бюджета 21085000 "Поступление средств, связанных с исполнением норм Закона Украины "Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов". По состоянию на 10.11.2022 поступления по данному коду отсутствуют" , – говорится в письме Госказначейства.

СНБО принял решение о национализации корпоративных прав и финансовых активов в украинских дочерних компаниях "Сбербанка" и "Веб.РФ" в мае этого года.

В Trap Aggressor отмечают, что конфискация российского имущества во время войны должна происходить проактивно, а средства от нее оперативно направляться в поддержку ВСУ.

Также важно, чтобы правительство систематически отчитывалось об изъятом имуществе россиян и полученных от его продажи или управлении средства.

Ранее расследователи сообщали, что Министерство юстиции не владеет информацией о сумме средств, поступившей в госбюджет в результате взыскания активов подсанкционных россиян, расположенных на территории Украины.

Также информацией о том, сколько средств поступило в бюджет от управления арестованными российскими активами, не владеют в АРМА.