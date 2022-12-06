Венгрия заблокировала выделение Украине 18 млрд евро макрофина

Министр финансов Венгрии Михай Варга высказался против принятия Европейским советом поправок по выделению Украине 18 миллиардов евро макрофинансовой помощи в 2023 году, сообщает Интерфакс-Украина.

"Венгрия против поправки в финансовое законодательство" , – сказал он.

В частности, страна-член ЕС выступила против поправки в многолетнее финансовое законодательство, которое должно быть принято единогласно.

В то же время министры стран-членов ЕС проголосовали квалифицированным большинством за макрофинансовую помощь плюс (MFA+) и поправку в финансовый регламент.

"К сожалению, мы не смогли принять пакет в целом. Однако это не охладит наши амбиции начать выделять нашу помощь Украине с начала января. Я прошу Комитет по экономике и финансам найти альтернативное решение. Это значит, что мы должны найти решение, которое поддержат все государства. Мы найдем решение, чтобы поддержать Украину" , – прокомментировал председательствующий на заседании министр финансов Чехии Збигнев Станюра.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что и дальше не будет поддерживать план Европейского Союза по предоставлению Украине 18 миллиардов евро помощи в следующем году.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в пятницу снова выступил против плана Европейской комиссии по оказанию Украине помощи в размере 18 миллиардов евро на 2023 год и предложил альтернативу в виде двусторонних соглашений со странами ЕС.

В Еврокомиссии заявляли, что будут работать с государствами-членами, в том числе Венгрией, чтобы обеспечить необходимое единодушие для одобрения пакета помощи Украине суммой до 18 млрд евро в 2023 году