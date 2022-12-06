ЦНС: ЧВК Вагнера вербует украинских заключенных на захваченных территориях
Российская частная военная компания Вагнера вербует украинских заключенных на временно оккупированных территориях и агитирует их воевать против ВСУ, сообщает Новое время.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
В сообщении уточняется, что речь идет о временно оккупированных территориях Донецкой области.
"В частности, речь идет о временно оккупированных территориях Донецкой области. Местные гауляйтеры дали согласие на начало вербовки специальным решением", — говорится в сообщении.
В Центре также добавили, что что ЧВК Вагнера уже занимается вербовкой заключенных украинских тюрем на временно оккупированных территориях.
"Следовательно, теперь террористическая организация будет искать „живую силу“ в украинских тюрьмах", — пояснили в Центре национального сопротивления.
Также там уточнили, что заключенных без подготовки отправляют на передовую, где бросают в бой перед началом штурма как «пушечное мясо».
Представитель пресс-службы Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов ранее отмечал, что ЧВК Вагнер, которая задумывалась как «элитное подразделение», используется кремлевским режимом в Украине как пушечное мясо. На фоне значительных потерь оккупантов в ходе полномасштабной войны РФ против Украины в ряды ЧВК начали вербовать заключенных российских колоний.
По данным росСМИ, количество заключенных в российских «исправительных учреждениях» в сентябре и октябре сократилось на 23 тысяч человек.