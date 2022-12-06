СМИ узнали подробности о девятом пакете санкций ЕС против России

В девятый пакет санкций против России Европейская комиссия предложит внести запрет на новые инвестиции в российский горнодобывающий сектор, а также наложить экспортный контроль на товары двойного назначения на сумму 2,3 миллиарда евро, сообщает Европейская правда.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на осведомленных собеседников.

По данным Организации экономического сотрудничества и развития, на горнодобывающий сектор России - мирового производителя золота, железной руды, урана и фосфатов - приходилась четверть иностранных инвестиций до начала полномасштабной войны в Украине.

Конкретный характер запретов на инвестиции в горнодобывающую промышленность РФ все еще определяется и, по словам собеседника FT, вероятно, будет содержать исключения для определенных товаров - например, титана и палладия, где Россия является критически важным поставщиком.

Также в предложение девятого пакета санкций ЕС против России, по данным СМИ, входят:

запрет на вещание четырех российских телеканалов;

экспортный контроль за продукцией двойного назначения стоимостью более 2,3 миллиарда евро, которые РФ может использовать для производства вооружения;

запрет на операции с тремя российскими банками;

санкции против 180 физических и юридических лиц из России;

запрет на сотрудничество с российскими маркетинговыми и исследовательскими компаниями.

Ожидается, что пакет санкций будет обсужден постоянными представителями стран-членов ЕС на этой неделе и может быть утвержден на саммите лидеров Евросоюза 15 декабря. Европейская комиссия отказалась от комментариев.

В воскресенье стало известно, что Европейская комиссия подготовила новый пакет санкций против России, который могут утвердить уже через неделю. Ранее СМИ писали, что в него планируют добавить ограничения против российского сектора беспилотных летательных аппаратов.