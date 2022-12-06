NYT: Россия наносит удары по Украине новыми крылатыми ракетами

Россия использует для ударов по гражданской инфраструктуре Украины крылатые ракеты, произведенные через несколько месяцев после введения Западом санкций, которые должны были лишить страну-агрессора компонентов для их создания, сообщает Новое время.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на британскую группу по исследованию вооружений Conflict Armament Research.

Эксперты изучили остатки крылатых ракет Х-101, которые обнаружили в Киеве после массированной российской атаки 23 ноября. По данным Conflict Armament Research, судя по маркировке, одну из ракет изготовили летом 2022 года, а другую — после сентября.

Как заявил один из исследователей, способность страны-агрессора дальше производить передовые управляемые ракеты (Х-101) означает, что она нашла способы покупать полупроводники и другое оборудование, несмотря на западные санкции, или что до начала полномасштабного вторжения у России уже были значительные запасы компонентов.

Представитель военной разведки США на условиях анонимности сказал, что, по мнению Вашингтона, у России проблемы с запасом снарядов и она может использовать более новые наряду со старыми. Также у США есть информация, что российский режим приказал сотрудникам военных заводов работать дольше, чтобы производить больше боеприпасов, а страна-террорист сейчас использует меньше крылатых ракет «по меньшему количеству целей в Украине».

По словам Дэмиена Сплитерса, который руководил расследованием Conflict Armament Research, трудно сказать, что у российских оккупантов заканчивается оружие: «Такие заявления звучали с апреля, поэтому мы просто указываем на тот факт, что эти крылатые ракеты, произведенные так недавно, могут быть признаком этого, но не обязательно».

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов во вторник, 6 декабря, заявил, что запас ракет у РФ позволит агрессору нанести еще несколько массированных ударов по Украине.

"Да, на самом деле запасы высокоточного вооружения у РФ уже подходят к завершению. Они уже давно вошли в критический минимум. Однако, как видим, они решили идти до конца, то есть до нуля. Что, в принципе, очень плохо для самой Российской Федерации" , — сказал Буданов.

22 ноября министр обороны Алексей Резников говорил, что у страны-террориста РФ осталось 119 ракет Искандер, 6980 ракет С-300, 229 ракет морского базирования Калибр, 132 ракеты воздушного базирования Х-101 и 150 ракет воздушного базирования Х-555.

5 декабря РФ нанесла восьмой массированный ракетный удар по гражданским целям в Украине. Из более чем 70 выпущенных оккупантами ракет силы ПВО сбили больше 60.