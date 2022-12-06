ВМС: Россияне собрали в морях кораблей с залпом 88 "калибров"

По данным Военно-морских сил, в трех морях россияне собрали кораблей, общий залп которых 88 ракет типа "калибр", сообщает Украинская правда.

Об этом сообщили ВМС ВСУ.

По данным ВМС:

в Черном море на боевом дежурстве находятся 15 вражеских кораблей, из них 2 носители крылатых ракет "калибр", общий залп - 12 ракет;

море на боевом дежурстве находятся 15 вражеских кораблей, из них 2 носители крылатых ракет "калибр", общий залп - 12 ракет; в Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации удерживая на боевом дежурстве 2 корабля;

море враг продолжает контролировать морские коммуникации удерживая на боевом дежурстве 2 корабля; в Средиземном море - 9 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "калибр", общий залп - 76 ракет.

Напомним:

Днем 5 декабря Воздушные силы сбили более 60 ракет, выпущенных Россией по территории Украины. Силы ПВО сбили ракеты над Киевской, Полтавской и Днепропетровской областями.

В течение 5 декабря Россия выпустила по Украине ракет разных типов общей стоимостью примерно в $400-500 млн.