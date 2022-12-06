ОП: Россияне обстреляли инфраструктурный объект в Херсоне, есть погибший

Войска РФ во вторник, 6 декабря, обстреляли инфраструктурный объект в Херсоне. В результате погиб один человек, сообщает Новое время.

Об этом сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram.

"РФ снова обстреляла Херсон. Попали в инфраструктурный объект. Пока известно об одном погибшем" , — сообщил он.

Тимошенко отметил, что на месте работают сотрудники ГСЧС.

28 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты за неделю 258 раз обстреляла 30 освобожденных населенных пунктов правобережья Херсонской области.