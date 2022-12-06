Российские спецслужбы просят заочно арестовать Верещук и Джапарову

Российская Федеральная служба безопасности просит заочно арестовать вице-премьер Украины Ирину Верещук и замглавы МИД Украины Эмине Джапарову, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщает российское издание "РИА Новости".

В частности, российское следствие просит московский суд заочно арестовать Верещук и Джапарову за якобы "нарушение территориальной целостности России".

В частности, ФСБ направила в Лефортовский суд Москвы ходатайство о заочном аресте украинских чиновников.