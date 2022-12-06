Блинкен: Россия может пойти на фальшивый мир с Украиной для нового наступления

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что Кремль может инициировать фальшивый мир с Украиной, если его планы провалятся. Таким образом Россия может подготовиться к новому наступлению, сообщает Деловая столица.

Об этом он сказал WSJ CEO Council Summit.

Так, Блинкен считает, что война России против Украины, скорее всего, закончится переговорами, но важно будет достичь справедливого, а не фальшивого мира, к которому может прибегнуть страна-агрессор.

Он отмечает, что такой сценарий возможен, если планы России вынудить украинский народ опустить руки провалятся.

"Можно себе представить, что россияне попытаются найти выход, который был бы фальшивым выходом, под которым я имею в виду: давайте прекратим огонь, давайте просто заморозим все на месте, получим замороженный конфликт, никогда не будем вести переговоры о территории, которую они захватили и продолжают удерживать; отдохнем, переоснастимся, перегруппируемся, снова нападем" , — добавил госсекретарь.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Россия выпрашивает "переговоры", чтобы сохранить территории, которые она пытается украсть у Украины.