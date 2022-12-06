ВСУ провели штабную тренировку возле границы с Беларусью

Вооруженные силы Украины с теробороной провели у границы с Беларусью штабную тренировку, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила пресс-служба ВСУ.

"По требованию командующего группировки Сил и средств обороны города Киева проведена совместная штабная тренировка 120 бригады территориальной обороны ВСУ с подчиненными воинскими частями в полосе обороны вблизи участка границы с республикой Беларусь".

Сообщается, что во время учений воинские части усовершенствовали навыки взаимодействия между низшим и высшим штабами.

Кроме того, были привлечены силы и средства, которые есть в оперативном подчинении 120 отдельной бригады ТрО.