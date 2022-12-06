НБУ: Международные резервы Украины превысили довоенный уровень

Международные резервы Украины на 1 декабря составили 27,95 миллиарда долларов и превысили уровень в начале большой войны, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что к утру 24 февраля международные резервы составляли 27,4 млрд дол.

В ноябре резервы выросли на 10,7% благодаря ритмическим поступлениям международной помощи на фоне меньших объемов чистой продажи валюты Нацбанком и умеренным долговым выплатам страны в иностранной валюте.

В регуляторе добавили, что в течение ноября динамику международных резервов определяли, в частности операции операции по управлению государственным долгом.

На валютные счета правительства в Нацбанке поступили 616,9 млн долл.: 2,53 млрд долл. от ЕС, 1,5 млрд долл. от США через трастовый фонд Всемирного банка, 517,8 млн долл. от размещения ОВГЗ, 69,1 млн долл. от других международных партнёров.

Правительство выплатило за обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте 605,0 млн долл.

521,4 млн долл. на обслуживание и погашение валютных ОВГЗ;

37,0 млн долл. – долга перед ЕБРР;

46,6 млн долл. – долга перед другими международными кредиторами.

Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду 118,8 млн. дол. США.

Также на резервы повлияли сделки Нацбанка на межбанковском валютном рынке. Регулятор в ноябре продал на валютном рынке 1,63 млрд долларов и выкупил в резервы 63,9 млн долларов.

"Итак, чистая продажа валюты Национальным банком в ноябре уменьшилась до 1 568,8 млн дол. США. Интервенции НБУ по продаже валюты снижаются второй месяц подряд. Такая динамика в ноябре связана с устойчивыми валютными поступлениями со стороны экспортеров, прежде всего агропромышленного комплекса" , – говорится в сообщении.

Также на резервы повлияла переоценка финансовых инструментов в результате изменения рыночной стоимости и курсов валют – в прошлом месяце их стоимость выросла на 380,7 млн. дол.