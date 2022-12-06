Bloomberg: Россия может зафиксировать цену на свою нефть в ответ на потолок цен

Власти России рассматривают два возможных варианта действий в ответ на введение "Группой семи", Австралией и Европейским Союзом предельной цены на российскую нефть, транспортируемую морским путем, сообщает Европейская правда.

Об этом агентству Bloomberg рассказали двое российских чиновников, знакомых с планами.

Один из подходов предусматривает установление максимального уровня скидки на российскую нефть относительно эталонного сорта нефти, которую российские производители нефти превышать не смогут. Другой - установление фиксированной цены.

Оба варианта предусматривают регулярный пересмотр дисконта или фиксированной цены в зависимости от ситуации на мировом рынке энергоресурсов.

Ранее вице-премьер-министр России Александр Новак заявил, что меры по противодействию ограничению цены на российскую морскую нефть будут приняты до конца года.

Как напоминает Bloomberg, Кремль также готовит президентский указ, который запретит российским компаниям и любым трейдерам, которые покупают российскую нефть, продавать ее любому, кто участвует в схеме предельной цены.

Напомним, в конце прошлой недели страны G7 объявили, что согласились установить потолок цен на нефть, экспортируемую из РФ по морю, на уровне $60 за баррель.

Функционирование механизма предельной цены будет пересматриваться каждые два месяца с целью реагирования на развитие ситуации на рынке, и будет устанавливаться на уровне, по меньшей мере, на 5% ниже среднерыночной цены на российскую нефть и нефтепродукты, рассчитанной на основе данных Международного энергетического агентства.

В России ранее неоднократно заявляли, что не будут придерживаться "потолка цен", утверждая, что он не является рыночным и может иметь серьезные последствия для мирового рынка нефти.