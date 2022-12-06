Мобилизация или оружие: Резников рассказал, что сейчас нужней

Вооруженным Силам Украины необходимо оружие, а дополнительная волна мобилизации в настоящее время не планируется, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников в эфире национального телемарафона.

"У нас определенные организационные мероприятия уже предпринимаются по решению Генерального штаба, все это на докладе было и под контролем верховного главнокомандующего ВСУ, но говорить сегодня, по состоянию на сейчас, что нам нужна дополнительная мобилизация, вопрос пока так не стоит. У нас достаточно сегодня людей в секторе обороны" , — сказал он.

По словам главы оборонного ведомства, ВСУ нуждаются в вооружении, в частности, в артиллерии и снарядах к ней, танках, самолетах и бронемашинах.

"И партнеры знают наш перечень, чтобы наши девушки и парни могли на фронте быть более успешными и эффективными, как мы это уже демонстрируем" , — добавил министр.

Как сообщалось, ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что в Украине не будет проводиться дополнительная мобилизация на фоне "частичной мобилизации" в России.