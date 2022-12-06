Гарантии безопасности для России: в МИД РФ намекают на готовность к диалогу

В министерстве иностранных дел России заявляют, что готовы вернуться к диалогу по гарантиям безопасности для РФ, но сами вроде бы просить о нем не будут, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков со ссылкой на российское агентство "РИА Новости".

"Если и когда мы услышим, что действительно к этому есть интерес Запада, мы к теме вернемся. Но как и в ситуации с диалогом по стратстабильности, который прерван США в одностороннем порядке, мы ни за кем не гонимся и ни о чем никого не просим. Люди должны сделать выводы из происходящего собственные. И когда они подтвердят, что они к какому-то более здравому и сбалансированному с точки зрения интересов диалогу готовы, тогда за нами дело не станет…" , — заявил он.

Как сообщалось, госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что Кремль может инициировать фальшивый мир с Украиной, если его нынешние планы провалятся. Таким образом, Россия может подготовиться к новому наступлению.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Россия выпрашивает "переговоры", чтобы сохранить территории, которые она пытается украсть у Украины.