Госдеп: США имеют достаточно вооружения, чтобы помогать Украине

Соединенные Штаты обладают достаточными запасами вооружения, чтобы продолжать помогать Украине, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявила заместитель госсекретаря США Венди Шерман на конференции, организованной римским институтом LUISS.

"У США достаточно запасов оружия, чтобы продолжать помогать Украине" , - отметила заместитель госсекретаря США.

Она также заявила, что самый быстрый путь к миру в Украине для России – это вывести свои войска с чужой территории.

"Россия должна вывести все свои войска с Украины – и точка" , — сказала Шерман на конференции в Риме.

Она добавила, что западным государствам удалось помочь Украине противостоять неспровоцированному вторжению Москвы, и антироссийская коалиция и дальше должна придерживаться единого курса помощи Украине.

Ранее Блинкен заявил, что США сосредоточены на помощи Украине в возвращении территорий, оккупированных Россией после 24 февраля.

Также ранее президент США Джо Байден заявлял, что решение о мирных переговорах должна принять Украина. Штаты не собираются вступать в какие-либо переговоры с Россией без соответствующего решения самой страны.