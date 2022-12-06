Мэр: Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Краматорску

Во вторник, 6 декабря, российские оккупанты нанесли ракетный удар по городу Краматорск в Донецкой области. Повреждены частные дома и учебное заведение, сообщает Новое время.

Об этом сообщил глава Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко.

Он уточнил, что четыре ракеты российских оккупантов ударили по городу.

Гончаренко также добавил, что жертв и пострадавших в результате сегодняшнего обстрела нет.

3 декабря российские оккупанты выпустили четыре ракеты по промышленной зоне Краматорска Донецкой области.