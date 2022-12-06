Германия отказалась передавать ЗРК Patriot Украине, их разместят в Польше
Министры обороны Польши и Германии Мариуш Блащак и Кристине Ламбрехт во вторник обсудили размещение зенитно-ракетных комплексов Patriot на польской территории, что означает отказ от предложения передать их Украине, сообщает Европейская правда.
Об этом по итогам разговора сообщил глава польского Минобороны.
"После разговора с представителями Минобороны Германии я был разочарован решением об отказе в поддержке Украины. Размещение Patriot на Западной Украине повысило бы безопасность поляков и украинцев. Поэтому мы продолжаем подготовку к размещению пусковых установок на территории Польши и подключение их к нашей системе управления", - написал он в Twitter.
Ранее министр обороны Германии Кристине Ламбрехт после инцидента в Пшеводуве, когда в результате падения ракеты погибли два человека, предложила помощь Польше, в частности системы Patriot и истребители Eurofighter, которые будут охранять польское воздушное пространство.
На прошлой неделе лидер польской правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что для безопасности Польши было бы лучше, если бы Германия предложила системы противовоздушной обороны Patriot не ей, а Украине.
В ответ Германия заявила, что обсуждает с союзниками просьбу Польши об отправке немецких систем Patriot в Украину. При этом Варшава выступила против предоставления Украине собственных ЗРК Patriot, которые заказала у США.
Напомним, глава МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что украинская сторона ведет переговоры с Германией, а также США относительно размещения в Украине систем Patriot.