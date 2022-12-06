YASNO: Вчерашняя атака РФ по энергосистеме отбросила нас неделю назад
Гендиректор YASNO Сергей Коваленко заявил, что вчерашняя атака РФ по энергосистеме отвергла ремонтные работы энергетиков на неделю назад, однако есть надежда, что скоро вернемся к стабилизационным графикам, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает Facebook Сергея Коваленко.
"Мы все еще в экстренных отключениях. В Киеве сегодня доступная мощность была на уровне 62-67% от типичного потребления. Фактически последняя атака отбросила нас где-то на неделю назад. Но я надеюсь, что мы скоро вернемся к стабилизационным графикам", - написал гендиректор YASNO.
Также он добавил, что активно идет работа по ОСМД и ЖЭК жилых домов, которые присоединены к критической инфраструктуре.
"Уже по 474 домам есть решения - управляющие компании готовы в случае экстренных или стабилизационных отключений самостоятельно выключать. Я благодарен городским властям за такое непростое решение. Почему это важно - поэтому в условиях значительных ограничений главная цель предоставить электроэнергию именно критической инфраструктуре, а остальное распределить равномерно среди населения", - подчеркнул Коваленко.
Напомним, 5 декабря кафиры нанесли восьмой массированный удар по территории Украины, в результате которого погибли четыре человека, также была повреждена энергетическая инфраструктура.
Во многих регионах Украины возникли перебои со светом.