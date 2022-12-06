ОВА: Оккупанты обстреляли семь громад Сумской области, есть раненый

Российские военные сегодня, 6 декабря, обстреляли семь громад Сумской области. В результате обстрелов пострадал один человек, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

Эсманьскую громаду войска РФ обстреляли четыре раза: 20 мин, 60 снарядов из "Градов" и еще 12 из ствольной артиллерии разорвались в приграничных селах.

Осколочное ранение получил 69-летний местный житель. У него рваная рана щеки, мужчине оказали помощь на месте. Также, к настоящему времени, известно по меньшей мере о трех поврежденных жилых домах, в одном из них – пожар.

В Миропольской громаде было два минометных обстрела из 120 мм калибра (всего 37 "прилетов"). По Шалыгинской громаде россияне ударили из ствольной артиллерии. Было 30 "прилетов".

По Хотинской громаде враг бил одновременно с САУ 122 мм калибра (4 снаряда) и минометов (13 мин). В результате обстрела повреждена больница и детский сад. В больнице возник пожар.

В Юнаковской громаде зафиксировано 12 "прилетов" из минометов с территории России и еще 13 - из САУ. Белопольскую громаду враг обстрелял из минометов (15 "прилетов"). Также оккупанты ударили по Краснопольской громаде, выпустив 20 снарядов из САУ.

Напомним, сегодня россияне обстреляли из минометов Миропольскую громаду Сумской области. Повреждено админздание.

Также мы писали, что 5 декабря оккупанты обстреляли пять громад Сумской области. Били из минометов и артиллерии.