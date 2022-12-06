Госдеп: США не поставляли Украине вооружения для ударов по России

Соединенные Штаты не предоставляли Украине вооружение, которое позволяло бы осуществлять удары по территории России, а также не поощряло Киев прибегать к таким действиям, сообщает Европейская правда.

Об этом на брифинге во вторник заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс, комментируя взрывы на российских авиабазах в течение последних дней.

Он отметил, что ни одна сторона официально не взяла на себя ответственность за взрывы, которые произошли на территории России за последние дни.

"С начала, и еще даже до, незаконного, вероломного вторжения России в Украину 24 февраля США предоставляли Украине именно то, в чем они нуждаются для защиты своего суверенитета и территориальной целостности" , - подчеркнул представитель Госдепа.

Прайс уточнил, что США не предоставляли Украине оружия, которое может использоваться для ударов по территории внутри России, а "четко заявляли, что речь идет о поставках оборонительного вооружения".

"Как ранее говорил президент, мы не предоставляем Украине средств для ударов за пределами ее границ, мы не поощряем Украину к ударам за пределами ее границ. Мы делаем все, что делает и мир, для поддержки Украины, ее независимости, суверенитета и территориальной целостности" , - подытожил он.

Напомним, в понедельник российские СМИ сообщили о взрывах на авиабазе Энгельс в Саратовской области и на аэродроме Дягилево под Рязанью. Самолеты на этих базах участвуют в ядерном сдерживании России, а также часто использовались для запуска обычных крылатых ракет по Украине.

Эти объекты расположены гораздо глубже на территории России, чем предыдущие подобные взрывы: Энгельс расположен более чем в 600 км от территории, контролируемой Украиной.