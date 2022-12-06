В Минобороны призвали не строить прогнозы о ходе боевых действий по погоде

Замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что не стоит строить прогнозы о ходе боевых действий по погоде, сообщает Новое время.

"Действительно, погода вносит свои коррективы, безусловно. Потому что от погоды зависит, насколько можно управлять техникой, насколько можно применять определенную технику" , — сказала Маляр в эфире телемарафона.

При этом она призвала «не строить прогнозы войны по погоде», поскольку это было бы некорректно.

Маляр также подчеркнула, что украинская армия беспрецедентно быстро научилась использовать новые виды западного вооружения и перешла в фазу, когда ей есть чему учить другие армии мира.

Ранее глава разведцентра Сил обороны Эстонии Марго Гросберг предположил, что масштабные боевые действия на фронте могут возобновиться с середины декабря.

Министр обороны США Ллойд Остин говорил, что зимой у защитников Украины будет преимущество на фронте. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес советовал Украине «продолжать давление» на поле боя и в течение зимы.