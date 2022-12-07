ISW: Кремль, вероятно, готовит вторую волну мобилизации
Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что власти РФ, несмотря на официальные отрицания, вероятно, готовятся ко второй волне мобилизации, сообщает Украинская правда.
Аналитики института напомнили, что администрация российского президента прямо отрицает слухи о второй волне мобилизации, очевидно, пытаясь унять растущее недовольство в российском обществе.
В то же время ISW считает, что Кремль, похоже, отходит от ограниченных сообщений о войне, которые он использовал для уменьшения беспокойства среди широкой российской общественности относительно войны. Так, в институте отметили, что Белгородская и Курская области объявили о формировании отрядов территориальной обороны, подвергая многих гражданских лиц опасности войны под абсурдным предлогом угрозы украинского наземного вторжения в приграничные регионы России. А московские чиновники даже расклеили объявления о специальной военной операции по всему городу, что ранее можно было наблюдать только в отдаленных городах и поселках летом 2022 года на фоне кампаний по набору добровольцев.
В ISW предполагают, что осуществленных информационных мероприятий, вероятно, недостаточно, чтобы убедить широкие слои российского населения в необходимости дополнительной мобилизации, учитывая низкую реакцию на рекламные кампании по набору добровольцев летом.
Аналитики убеждены, что Кремль рискует еще больше подорвать доверие к себе, объявив новую волну мобилизации, о которой говорят неофициальные источники, но которая не обсуждается российскими официальными лицами.
"Решение Путина отдать приказ о второй волне мобилизации, всеобщей мобилизации или даже официальное объявление войны Украине не устранит внутренние ограничения российской военной мощи, доступной для войны в Украине в краткосрочной перспективе. Министерство обороны России может одновременно готовить лишь около 130 тыс. призывников во время двухлетнего призывного цикла в мирное время и с большим трудом пытается подготовить большее количество мобилизованных мужчин за более короткий период", – говорится в сообщении института.
В ISW считают, что объявление Кремля о фиктивном окончании мобилизации 28 октября свидетельствует о признании министерством обороны России, что ему не хватает возможностей для одновременного проведения мобилизации резерва и призыва на срочную военную службу.
"Усилия Кремля по формированию вооруженных сил остаются зависимыми от его способности инвестировать время и материальные ресурсы в свой персонал, а эти требования плохо согласуются с отсутствием долгосрочного стратегического планирования", – добавили в институте.
Основные выводы ISW:
- Кремль непосредственно отреагировал на российские слухи о второй волне мобилизации, очевидно, пытаясь унять растущее беспокойство в обществе, однако есть несколько признаков того, что Россия все же намерена провести вторую волну мобилизации.
- Игорь Гиркин, бывший командир российских боевиков и известный критик в российском информационном пространстве, вернулся в Telegram после почти двухмесячного пребывания в Украине и использовал свое возвращение, чтобы предложить острый отчет о ситуации на фронте из первых уст.
- Украинские войска, вероятно, одержали недавние победы на северо-востоке Харьковской области, а российские войска проводили ограниченные атаки и оборонялись от украинских контрнаступательных действий.
- Российские войска продолжали проводить наземные атаки вблизи Бахмута и Авдеевки.
- Российские источники утверждают, что российские войска осуществили незначительное территориальное продвижение вблизи Бахмута, но оккупанты не достигли успеха в своих попытках окружить город.
- Российские власти, скорее всего, проводят информационную операцию, чтобы убедить россиян в безопасности и целостности моста через Керченский пролив после ремонта его пролетного строения.
- Пресс-секретарь министерства иностранных дел РФ Мария Захарова 5 декабря опровергла слухи о том, что Россия готовится передать контроль над Запорожской атомной электростанцией другому субъекту.
- Российские оккупационные власти продолжают усиливать меры безопасности на оккупированных территориях.