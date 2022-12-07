ISW: Кремль, вероятно, готовит вторую волну мобилизации

Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что власти РФ, несмотря на официальные отрицания, вероятно, готовятся ко второй волне мобилизации, сообщает Украинская правда.

Аналитики института напомнили, что администрация российского президента прямо отрицает слухи о второй волне мобилизации, очевидно, пытаясь унять растущее недовольство в российском обществе.

В то же время ISW считает, что Кремль, похоже, отходит от ограниченных сообщений о войне, которые он использовал для уменьшения беспокойства среди широкой российской общественности относительно войны. Так, в институте отметили, что Белгородская и Курская области объявили о формировании отрядов территориальной обороны, подвергая многих гражданских лиц опасности войны под абсурдным предлогом угрозы украинского наземного вторжения в приграничные регионы России. А московские чиновники даже расклеили объявления о специальной военной операции по всему городу, что ранее можно было наблюдать только в отдаленных городах и поселках летом 2022 года на фоне кампаний по набору добровольцев.

В ISW предполагают, что осуществленных информационных мероприятий, вероятно, недостаточно, чтобы убедить широкие слои российского населения в необходимости дополнительной мобилизации, учитывая низкую реакцию на рекламные кампании по набору добровольцев летом.

Аналитики убеждены, что Кремль рискует еще больше подорвать доверие к себе, объявив новую волну мобилизации, о которой говорят неофициальные источники, но которая не обсуждается российскими официальными лицами.

"Решение Путина отдать приказ о второй волне мобилизации, всеобщей мобилизации или даже официальное объявление войны Украине не устранит внутренние ограничения российской военной мощи, доступной для войны в Украине в краткосрочной перспективе. Министерство обороны России может одновременно готовить лишь около 130 тыс. призывников во время двухлетнего призывного цикла в мирное время и с большим трудом пытается подготовить большее количество мобилизованных мужчин за более короткий период" , – говорится в сообщении института.

В ISW считают, что объявление Кремля о фиктивном окончании мобилизации 28 октября свидетельствует о признании министерством обороны России, что ему не хватает возможностей для одновременного проведения мобилизации резерва и призыва на срочную военную службу.

"Усилия Кремля по формированию вооруженных сил остаются зависимыми от его способности инвестировать время и материальные ресурсы в свой персонал, а эти требования плохо согласуются с отсутствием долгосрочного стратегического планирования" , – добавили в институте.

Основные выводы ISW: