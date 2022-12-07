Разведка Британии: Зачем в РФ создают тероборону и роют окопы
Россия начала расширять оборонительные позиции вдоль своей границы с Украиной и в Белгородской области, чтобы, вероятно, "разжечь патриотические чувства". Об этом говорится в сводке Министерства обороны Великобритании, сообщает Деловая столица.
Как отмечается, 6 декабря в Белгородской области объявили о создании местных "отрядов самообороны".
Ссылаясь на данные британской разведки, Минобороны указывает, что о выкапывании окопов в Белгороде сообщалось по меньшей мере с апреля 2022 года, но новые конструкции, вероятно, являются более сложными системами, предназначенными для отражения механизированного нападения.
"Есть реальная вероятность того, что российские власти продвигают оборонные приготовления на международно признанной территории России для разжигания патриотических чувств. Однако это, пожалуй, иллюстрирует искреннее (но ошибочное) убеждение некоторых российских руководителей в том, что существует реальная угроза вторжения украинских сил", — говорят в министерстве.