Разведка Британии: Зачем в РФ создают тероборону и роют окопы

Россия начала расширять оборонительные позиции вдоль своей границы с Украиной и в Белгородской области, чтобы, вероятно, "разжечь патриотические чувства". Об этом говорится в сводке Министерства обороны Великобритании, сообщает Деловая столица.

Как отмечается, 6 декабря в Белгородской области объявили о создании местных "отрядов самообороны".

Ссылаясь на данные британской разведки, Минобороны указывает, что о выкапывании окопов в Белгороде сообщалось по меньшей мере с апреля 2022 года, но новые конструкции, вероятно, являются более сложными системами, предназначенными для отражения механизированного нападения.