РФ обстреляла несколько объектов энергетики, дефицит сохраняется – Укрэнерго

Поэтапное восстановление энергосистемы после ракетной атаки продолжается, но существенный дефицит электроэнергии все еще сохраняется - во вторник вечером РФ повторно обстреляла несколько объектов энергоинфраструктуры. Об этом заявляют в "Укрэнерго", сообщает Экономическая правда.

Так, на атомных станциях продолжается процесс загрузки блоков, которые отключались из-за повреждения электросетей, до плановых показателей.

"Сохраняется сложная ситуация на востоке страны - враг вчера вечером повторно обстрелял сразу несколько объектов энергетической инфраструктуры, в то время, как температура в этом регионе достигла отметки -17С. Сейчас продолжаются круглосуточные аварийно-ремонтные работы.

Также ремонтные бригады работают над ликвидацией последствий ракетной атаки в Киевской и Одесской областях, налаживают электроснабжение регионов по резервным схемам" , - говорится в сообщении.

"Укрэнерго" отмечает, что в энергосистеме все еще сохраняется существенный дефицит, всем облэнерго доведены лимиты потребления электроэнергии.

"К сожалению, уже есть регионы, где превышены лимиты потребления, поэтому применен режим аварийных отключений.

Это вынужденный шаг, примененный для сохранения баланса в энергосистеме. В зависимости от того, как будет восстанавливаться производство электроэнергии, лимиты на ее потребление тоже будут меняться" , - добавили в компании.

Перечень облэнерго можно найти по ссылке.