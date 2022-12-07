Zeit: Россия заказала сотни беспилотников и ракет у Ирана

Россия заказала у Ирана новую партию вооружения, в том числе сотни баллистических ракет и беспилотников. Сообщает Zeit со ссылкой на источники в ООН, сообщает Украинская правда.

"Мы знаем, что Иран планирует увеличить свои поставки беспилотных летательных аппаратов и ракет в Россию в значительных количествах...

Я не думаю, что они еще отгружены, но они явно есть в книгах заказов" , - заявил изданию источник.

Отмечается, что правительство в Москве хочет противодействовать острому дефициту военных поставок.

Задействовано несколько сотен снарядов и сотни беспилотников.