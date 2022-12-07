Папа Римский сравнил российскую агрессию против Украины с "операцией Рейнгард"

Папа Римский Франциск сравнил развязанную РФ войну против Украины с "операцией Рейнгард" — уничтожением нацистами польских евреев во время Второй мировой войны, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении ANSA.

"В понедельник Центр католическо-еврейских отношений Люблинского католического университета почтил память годовщины "операции Рейнгард". Во время Второй мировой войны это привело к уничтожению почти двух миллионов человек, преимущественно еврейского происхождения. Пусть же воспоминание этих ужасных событий пробудит у нас всех стремление и поступки в пользу мира. История повторяется. Сейчас видим, что происходит в Украине. Молимся о мире" , — сказал понтифик.

Он также напомнил, что завтра будет отмечаться праздник Непорочного зачатия Девы Марии и призвал молиться за Украину, сообщает Vatican News.

По словам Папы, Богородицу "просим быть утешением для тех, кто переживает испытание грубостью войны, особенно для многострадальной Украины; молимся за этот многострадающий народ-мученик".

Отметим, "Операция Рейнгард" или Рейнгардт — кодовое название государственной программы Третьего рейха по систематическому уничтожению евреев и цыган в генерал-губернаторстве. Во время "операции Рейнгард" с июля 1942 года по октябрь 1943 года в трех лагерях смерти (Белжец, Собибор и Треблинка) были убиты более двух миллионов евреев и около 50 000 цыган.