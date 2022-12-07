FT: Украина скоро доберется и до Сибири, у РФ не осталось безопасных зон

Издание Financial Times со ссылкой на советник украинского правительства по вопросам обороны сообщает, что Украина может наносить удары на большие расстояния вглубь России и скоро в РФ не останется безопасных зон, сообщает Украинская правда.

Отмечается, что Украина продемонстрировала, что может наносить удары на большие расстояния без западного оборудования, запустив беспилотники, которые поразили три военные базы в глубине России - одна из них всего в 160 км от Москвы.



Украинские оборонные чиновники и аналитики заявили, что эти атаки являются частью новой тактики, которая имеет целью сорвать российское военное планирование и всколыхнуть общественное мнение, показывая, что нигде не безопасно.

Советник украинского правительства по вопросам обороны на условиях анонимности сообщил журналистам, что вскоре в России также не останется безопасных зон против украинских сил.

"Атаки повторяются. У нас нет ограничений по расстоянию и вскоре мы сможем достичь всех целей внутри России - в том числе в Сибири. В Украине мы знаем, как трудно защищаться от подобных воздушных атак. Вскоре в России также не останется безопасных зон" , - заявил источник издания.

Украина публично не взяла на себя ответственность за эти удары, и многие детали остаются в тайне, как это характерно для других спецопераций Киева, таких как комбинированная атака воздушных и морских беспилотников на российскую военно-морскую базу в Севастополе в октябре.

Но то, что отличает последние атаки, - это радиус действия и то, что они прорвали российскую противовоздушную оборону и нанесли удар по стратегическим военным базам РФ, которые ранее считались неуязвимыми.

Представители оборонного ведомства и аналитики считают, что одним из долговременных последствий этих атак может стать распыление Россией своих вооруженных сил внутри страны, что поможет защитить их, но усложнит РФ проведение войны.

Украина также надеется, что эти атаки, если они повторятся в достаточном масштабе, помогут настроить российское общественное мнение против конфликта.

"Атаки беспилотников не выиграют войну для Украины. Лучший способ сделать это - уничтожить российские военные активы внутри Украины, но это помогает нашим операциям влияния внутри России, которые Запад не хотел поддерживать" , - заявил источник издания.

В России утверждают, что Украина просто модернизировала советские беспилотники Ту-141. Но украинские инженеры с этим не совсем согласны.

По словам специалистов, дроны, атаковавшие аэродромы, "могли двигаться со скоростью, близкой к скорости звука". Замена оригинальной камеры Ту-141 также позволила бы (нести) "более 50 кг взрывчатого вещества, может, даже 100 кг. По сути, это будет дешевая крылатая ракета".

Советник по вопросам обороны отметил, что беспилотники не являются моделями "Укроборонпрома" или модифицированными советскими, а являются совместной инициативой правительства и частного сектора, который может производить новые дроны "часто".

Он также предположил, что они использовали инерционные навигационные системы для поиска своих целей.

Хотя они менее точны, чем GPS, они не нуждаются в спутниковой связи и не могут быть заглушены.

Это усложнило бы их перехват и помогло бы объяснить, как им удалось проникнуть сквозь российские системы ПВО.