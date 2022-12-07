Зеленский провел очередное заседание Ставки: о чем говорили

Президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, в ходе которой обсуждалась ситуация на передовой и возобновлении энергосистемы Украины, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный и командующие войсками оперативных направлений доложили об актуальной ситуации на передовой и обеспечении подразделений сил обороны вооружением и боеприпасами.

На заседании были рассмотрены следующие шаги по уменьшению боевых возможностей войск противника.

Кроме того, участники Ставки заслушали информацию о ходе восстановления энергетической системы Украины.

В заседании приняли участие руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, министр обороны Алексей Резников, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, глава Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко, командующий Сухопутными войсками ВСУ и командующие войсками оперативных направлений.

В заседании Ставки также приняли участие министр внутренних дел Денис Монастырский, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр инфраструктуры Александр Кубраков, другие члены правительства, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.

Напомним, последний раз президент Зеленский собирал Ставку четыре дня назад — 3 декабря он провел заседание, в ходе которого заслушал доклад главных военных и силовиков об оперативной ситуации на фронте и противодействии врагу.