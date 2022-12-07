ОВА: Оккупанты обстреляли Курахово в Донецкой области, есть погибшие

Российские войска мощно обстреляли Курахово в Донецкой области. В результате чего по меньшей мере шесть человек погибли, а пять получили ранения, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении главы Донецкой ОВА Павла Кириленко в Telegram.

Обновлено 16:19. Число жертв возросло до 8.

"Враг обстрелял населенный пункт из реактивных систем залпового огня. Под огнем оказались рынок, автостанция, заправки, жилые дома. 8 человек погибли, 5 — ранены! Информация обновляется!" — написал заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко.

"Мощный удар по Курахову. По оперативным данным, по меньшей мере шесть гражданских погибли, пятеро ранены" , — написал Кириленко.

По его словам, российские оккупанты нанесли удар по центру.

Под огнем оказались рынок, автостанция, заправки, жилые дома.

"Курахово в Донецкой области попало под сильный обстрел, есть погибшие… Последствия обстрела центра Курахового — много погибших" , — тем временем пишут местные издания.

По данным журналистов, "прилет" был, в частности, в районе рынка.