ОВА: Оккупанты обстреляли Курахово в Донецкой области, есть погибшие
Российские войска мощно обстреляли Курахово в Донецкой области. В результате чего по меньшей мере шесть человек погибли, а пять получили ранения, сообщает Деловая столица.
Об этом говорится в сообщении главы Донецкой ОВА Павла Кириленко в Telegram.
Обновлено 16:19. Число жертв возросло до 8.
"Враг обстрелял населенный пункт из реактивных систем залпового огня. Под огнем оказались рынок, автостанция, заправки, жилые дома. 8 человек погибли, 5 — ранены! Информация обновляется!" — написал заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко.
"Мощный удар по Курахову. По оперативным данным, по меньшей мере шесть гражданских погибли, пятеро ранены" , — написал Кириленко.
По его словам, российские оккупанты нанесли удар по центру.
Под огнем оказались рынок, автостанция, заправки, жилые дома.
"Курахово в Донецкой области попало под сильный обстрел, есть погибшие… Последствия обстрела центра Курахового — много погибших", — тем временем пишут местные издания.
По данным журналистов, "прилет" был, в частности, в районе рынка.
"Как сообщают в Telegram очевидцы, есть жертвы. Предварительно погибших — пять. Их тела сейчас лежат на улице. На месте работают медики", — также пишут СМИ.