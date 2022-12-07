Генсек НАТО отреагировал на удары беспилотников по российским аэродромам

Украина имеет право защищаться от нападений России на свои города и объекты критической инфраструктуры, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг со ссылкой на Bloomberg.

Столтенберг сделал это заявление, отвечая на вопрос о недавних ударах по территории России.

Столтенберг добавил, что НАТО должно быть готовым к сложным отношениям с Россией в течение длительного времени.

"Когда эта война закончится, это не означает, что мы вернемся к каким-то хорошим или нормальным отношениям с Россией" , — сказал он.

Напомним, генсек НАТО заявил, что Россия пытается заморозить войну в Украине, прежде чем начать более масштабное наступление весной.