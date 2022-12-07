Путин заявил, что в Украине уже находится 150 тысяч мобилизованных

Президент России Владимир Путин заявил, что в проведении дополнительной мобилизации в РФ нет смысла, а в Украине якобы находится уже 150 тысяч мобилизованных, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщило российское пропагандистское издание "РИА Новости", которое цитирует Путина.

"Относительно возможной мобилизации, слухов об этом. Смотрите, у нас из 300 тысяч мобилизованных 150 тысяч находятся в зоне проведения операции (так Россия называет войну против Украины - ред.). То есть половина в войсках. Из этих 150 тысяч половина - 75 тысяч - находятся непосредственно в боевых подразделениях. Остальные находятся на вторых-третьих рубежах, выполняя функции войск теробороны, или проходят дополнительную подготовку".

По словам Путина, остальные 150 тысяч мобилизованных до сих пор находятся на полигонах и в учебных центрах обороны, где "проходят дополнительную подготовку".

"В этих условиях разговоры о каких-то дополнительных мобилизационных мероприятиях не имеют смысла, и необходимости для государства и минобороны в настоящее время нет никакой".