Воздушные силы: РФ нужно минимум несколько дней для нового массированного удара

Стране-агрессору России нужно минимум несколько дней, чтобы подготовиться к новому возможному массированному удару по Украине, сообщает Новое время.

Об этом заявил спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат в эфире Украинского радио в среду, 7 декабря.

"Обычно они используют примерно неделю… В любом случае это несколько дней, чтобы спланировать в экстренном режиме… доставить [ракеты] к носителям, зарядить корабли или подвесить на самолеты. Кроме того, их нужно изготавливать" , — сказал он.

Игнат подчеркнул, что многие из обнаруженных фрагментов — от ракет «с конвейера». Кроме советских ракет, страна-террорист использует высокоточные Х-101, произведенные летом и осенью 2022 года.

"Россия использует ракеты „с колес“. Вопрос, сколько еще будет таких массированных ударов" , — добавил спикер.

Ранее Юрий Игнат говорил, что российские оккупанты в ночью на 7 декабря впервые за три недели применили иранские дроны-камикадзе Shahed-136. Защитники Украины уничтожили 14 из них.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов 6 декабря заявил, что запас ракет у РФ позволит агрессору нанести еще несколько массированных ударов по Украине.

"Да, на самом деле запасы высокоточного вооружения у РФ уже подходят к завершению. Они уже давно вошли в критический минимум. Однако, как видим, они решили идти до конца, то есть до нуля. Что, в принципе, очень плохо для самой Российской Федерации" , — сказал Буданов.

Министр обороны Алексей Резников сказал, что после массированного ракетного удара 5 декабря у российских оккупантов осталось меньше 13% запаса ракет Искандер и около 30% запаса ракет Калибр.