США внесли в "черный список" десять компаний России: подробности

Министерство торговли США добавило в свой "черный список" 24 иностранных компании и организации, из которых 10 юридических лиц базируются в России, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает электронная база Федерального реестра США.

В список были внесены российский производитель компьютерного оборудования Kraftway, холдинг "Росэлектроника", Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники и производитель микросхем "ПКК Миландр", а также связанные с ним юридические лица. Кроме того, в список были добавлены компании Fibersense и Оптолинк.

В список также попали юридические лица, зарегистрированные в Латвии, ОАЭ, Пакистане, Сингапуре и Швейцарии.

Как уточняется, в отношении компаний из списка будет действовать "презумпция отказа" при рассмотрении заявок на экспортные лицензии.

Напомним, что федеральные прокуроры США разослали целый поток судебных повесток в попытке выявить и в последствии изъять недвижимость, денежные счета и трастовые фонды представителей РФ.

США ввели санкции против российского разработчика микросхем "ПКК Миландр".

Ранее сообщалось, что США вскоре официально объявят о новых санкциях против РФ. Ограничения будут введены против "транснациональной сети", занимавшейся закупкой военных технологий для Москвы.