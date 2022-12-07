Путин признал, что российские войска сдают позиции, но "не массово"

Президент России Владимир Путин заявил, что российские военные иногда оставляют свои позиции, но это не является проблемой для России, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщило российское пропагандистское агентство "РИА Новости", которое цитирует Путина.

Путин заявил, что в Украине "расстреливают на месте" и проводят "массовые расстрелы публично перед строем".

"У нас не только ничего подобного нет, а нет лагерей, зон и так далее. Это все чушь, фейки.

Есть люди, которые оставляют боевые позиции. Да, такое случалось. Сейчас все меньше и меньше. В чем проблема? Ведь человек, который попадает в зону боевых действий, даже после подготовки, он не может не переживать соответствующих чувств, которые есть у нормального человека".

"Ничего подобного в массовом характере у нас нет".

По словам Путина, большинство из этих людей, возвращается для несения службы добровольно.

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