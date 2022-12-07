НБУ предупредил о завершении обмена гривны на евро в Нидерландах, Бельгии и Латвии

9 декабря завершается обмен наличной гривны на евро в Нидерландах, Бельгии, Латвии, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Программы обмена наличной гривны на евро в этих странах были основаны на основе соответствующих соглашений, заключенных между НБУ и Центральным банком Нидерландов, Национальным банком Бельгии и Банком Латвии.

"В рамках программы украинцы, которые из-за войны вынужденно покинули Украину и находятся за рубежом, имели возможность обменять имеющуюся у них наличную гривну на евро в определенных банках и финансовых учреждениях соответствующих стран для удовлетворения жизненных потребностей.

Программы обмена завершаются из-за снижения количества и сумм таких обменных операций по сравнению со стартом обмена", - пояснили в Нацбанке.

Всего по состоянию на 6 декабря 2022 года за период действия соглашений украинцы обменяли на евро в Нидерландах почти 29,7 млн грн, Бельгии - почти 10 млн грн и Латвии - 3 млн грн.

В регуляторе напомнили, что программы обмена уже завершились в Польше (9 сентября 2022 года), Германии (30 октября 2022 года), Швеции (13 ноября 2022 года), Швейцарии (25 ноября 2022 года), Литве (5 декабря 2022 года) и на Мальте (7 декабря).