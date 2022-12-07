Правительство Грузии не будет представлять военную помощь Украине. В этом вопросе позиция Тбилиси не изменилась, сообщает Новое время.

Об этом заявил премьер Грузии Ираклий Гарибашвили, сообщает Новости-Грузия.

Он добавил, что Грузия «никогда не будет ввязываться в эту войну».

"По военной помощи мы четко и недвусмысленно сказали, что не будем этого делать. Мы, как государство, никогда не будем ввязываться в эту войну. Это наша четкая позиция" , — сказал премьер-министр.

Он добавил, что правительство Грузии уже многое сделало для гуманитарной помощи Украине, а также страна принимает украинцев, выехавших за границу из-за войны, и предоставила возможность детям учиться на украинском.

"Что касается дополнительной гуманитарной помощи, мы еще раз рассмотрим вопрос и найдем способ помочь" , — добавил премьер.

1 марта Украина отозвала посла в Грузии для консультаций в связи с препятствием властям Грузии вылета в Украину грузинских добровольцев и санкций против РФ.

6 декабря временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов заявил, что вопрос о назначении в Грузии чрезвычайного и полномочного посла Украины находится в стадии решения. Его могут назначить в конце февраля 2023 года.