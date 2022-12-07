Меркель жалеет, что не отреагировала быстрее на агрессию России

По мнению бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель, ее правительство могло бы быстрее отреагировать на российскую агрессию, в частности путем увеличения оборонных расходов до уровня, который требует НАТО, сообщает Европейская правда.

Такое мнение она высказала в интервью Die Zeit.

"Действительно, когда Путин вторгся в Крым в 2014 году, его исключили из G8. НАТО также разместила войска в странах Балтии, чтобы показать, что мы, как НАТО, готовы защищать себя. Кроме того, в Альянсе приняли решение тратить на оборону 2% от ВВП" , - отметила Меркель.

"Но мы также должны были быстрее реагировать на агрессивность России. Германия, несмотря на рост (оборонных расходов), не достигла двухпроцентного показателя. И даже я не каждый день произносила пламенные речи в ее защиту" , - добавила она.

По мнению экс-канцлера Германии, двойной подход НАТО, который заключался в сочетании перевооружения и дипломатии, был разумным.

"Что же касается показателя в 2% (расходов на оборону), это означает, что мы сделали недостаточно для сдерживания (России) через увеличение оборонных расходов" , - констатировала она.

В июне Меркель предположила, что ее отставка с поста главы правительства могла повлиять на решение Путина начать полномасштабное вторжение России в Украину. Позже она также заявила, что не имела достаточного влияния на Путина перед вторжением.

Напомним, по словам представителя федерального немецкого правительства Штеффена Гебештрайта, Германия стремится достичь цели Североатлантического альянса по расходованию не менее 2% ВВП на оборону до 2025 года.