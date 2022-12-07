Экс-депутата Деркача в США обвинили в финансовых преступлениях

Федеральный суд Восточного округа Нью-Йорка в Бруклине обнародовал обвинительный акт в отношении бывшего народного депутата Украины Андрея Деркача, которого обвиняют в ряде финансовых преступлений, сообщает Европейская правда.

Обвинения, перечисленные в семи пунктах, касаются сговора с целью банковского мошенничества и отмывания денег, а также отмывания денег в связи с покупкой и содержанием недвижимости вопреки санкциям США.

Как утверждается в обвинительном заключении, начиная с 2013 года, Деркач с сообщником разработал схему приобретения и содержания двух элитных кондоминиумов в районе Беверли-Хиллз, скрывая свое участие в транзакциях от американских финансовых учреждений.

Деркач воспользовался услугами корпоративного номинального владельца, многоуровневой структурой подставных компаний в Калифорнии, а также многочисленными банковскими и брокерскими счетами в США.

Через них он перевел номинальному владельцу кондоминиумов примерно 3,92 миллиона долларов США с зарубежных счетов в Латвии и Швейцарии, принадлежавших компаниям, зарегистрированным на Британских Виргинских островах.

Затем эти деньги были использованы для выплаты 3,2 миллиона долларов США наличными на имя юридического лица, созданного номинальным владельцем, а остальные - положены на брокерский счет, открытый в пользу Деркача, и использованы для оплаты расходов кондоминиума, в частности налогов и коммунальных услуг.

Параллельно с расследованием действий Деркача была начата процедура гражданской конфискации с целью ареста кондоминиумов и остатков средств на брокерских и банковских счетах в США, которые он контролирует.

В случае признания вины экс-депутату грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 30 лет.

Андрей Деркач с 1998 года почти непрерывно (за исключением 2006-2007 годов) был депутатом Верховной Рады Украины от "Партии регионов", а затем как внефракционный. Он стал известным своими информационными операциями, направленными на срыв европейской интеграции Украины и отношений с США.

Среди прочего, в 2016 году именно Деркач внес скандальную поправку в бюджет, которая откладывала введение электронного декларирования, несмотря на требования ЕС. В 2020 году он стоял за кампанией по сливу телефонных переговоров руководства Украины и США, которая должна была доказать якобы вмешательство тогдашнего вице-президента Джо Байдена во внутренние дела Украины.

В сентябре 2020 года Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США наложило на Деркача и несколько подконтрольных ему компаний санкции как "активного российского агента", который вмешивался в президентские выборы в США. В январе 2021 года Минфин США наложил повторные санкции на Деркача.

В обосновании санкций указывалось, что контрразведка США считает Деркача пророссийским депутатом украинского парламента. А публикацию записей разговоров между Петром Порошенко и Джо Байденом - попыткой повлиять на результаты американского волеизъявления.