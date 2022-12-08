Погода в Украине на 8 декабря: Снег и дождь, местами гололед

Сегодня, 8 декабря, в большинстве областей Украины ожидаются осадки в виде снега и дождя, местами гололедица и налипание снега. Температура в Киеве около 0-2° мороза﻿. Об этом говорится в сообщении Украинского гидрометцентра, сообщает Деловая столица.

"В южной части, восточных и большинстве центральных областей мокрый снег и дождь, иногда налипание мокрого снега, гололедица, на остальной территории ночью местами небольшой снег, днем без осадков" , — пишут синоптики.

На дорогах западных, северных и центральных областей местами гололедица, в юго-западной части местами туман.

Ветер южный и юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла; на юге страны ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 3-8° тепла, в Крыму до 13°.

В Киевской области небольшой снег, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура по области ночью 4-9° мороза, днем от 3° мороза до 1° тепла; в Киеве ночью 5-7°, днем 0-2° мороза.